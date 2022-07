Kaandelpark vormt zaterdag voor derde keer decor voor Intens: “Nieuwe opstelling en extra randanimatie”

DeinzeVoor een gezellig dansfeestje in de schaduw van de bomen moet je zaterdag in het Kaandelpark in Deinze zijn. Sam De Cuyper en Rinus Moerman organiseren er de derde zomereditie van Intens.

Warmste dag van het jaar of niet, voor Sam De Cuyper en Rinus Moerman maakte dat dinsdag niet uit. Het duo is al volop bezig met de opbouw van het decor voor het dagfestival Intens. Eerder dit jaar kon men al proeven van de prequels in Leietheater en onder de brug aan het KSA-lokaal, maar zaterdag is het tijd voor het echte werk. Net zoals de succesedities in 2018 en 2019 is het opnieuw in het Kaandelpark te doen.

“De opstelling is volledig veranderd”, zegt Sam. “Het podium voor de dj’s en de vip-tent staat dichter bij jeugdhuis Brieljant, waardoor de bezoekers tussen de bomen in het park kunnen dansen. De bomen zullen ook sfeervol verlicht worden en dit zal voor extra sfeer zorgen. Op het podium hebben we vooral lokaal talent dat plaatjes zal draaien. Wandee uit Deinze mag de spits afbijten en daarna hebben we Klub XIII Soundsystem, Steve Slight, Nadine Adjani, Red D en Intens Kollektief op het programma staan. Met het Britse Dense & Pika hebben we voor de eerste keer een internationale act op het podium.”

Naast dansen kan je op Intens ook genieten van randanimatie. “We hebben een aparte hoek met 2 jacuzzi’s en verder kan je airbrush-tatoeages laten zetten of een bezoekje brengen aan een barbier”, zegt Rinus. “Farmfabriek uit Deinze zorgt voor een cocktailbar en in vijf foodtrucks kan je terecht voor verschillende gerechten. We houden de prijzen bewust democratisch. Zo betaal je hier maar 2,8 euro voor een pintje.”

De deuren gaan open om 14 uur. Tickets in voorverkoop kosten 24 euro op de website en tot en met vrijdag om 12 uur kan je ze voor 20 euro open bij AD Delhaize Deinze en Farmfabriek. Aan de deur betaal je 25 euro. Meer info en tickets vind je op www.intensevents.be.

