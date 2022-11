Juliana Bral viert 101ste verjaardag met taart en cava

Deinze 1.200 atleten verwacht op veldloop AC Deinze

Het recreatiedomein De Brielmeersen in Deinze is op zondag 20 november opnieuw het decor voor de jaarlijkse veldloop van atletiekvereniging AC Deinze. In de voorbije jaren bereikten telkens meer dan 1.200 atleten de finish en daarmee is deze cross een van de drukst bezette wedstrijden in België.

17 november