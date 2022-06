Juf Christine krijgt koninklijk afscheid in Mozaïek Astene

Aalter Ronde van Vlaanderen rijdt drie jaar door Aalter: “Daar maken we één groot feest van”

De Ronde van Vlaanderen zal in 2023, 2025 en 2027 dwars door Aalter rijden. De gemeente heeft een contract ondertekend met Flanders Classics, waardoor Aalter ‘Dorp van de Ronde’ mag worden in de jaren dat ‘Vlaanderens Mooiste’ in Brugge start. Niet toevallig, want Aalter had ooit een Ronde-winnaar. Daarvoor moeten we terug tot in 1914.

24 juni