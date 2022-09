Jonge landbouwer Henri (19) sterft bij ongeluk met tractor: “Hij was nog maar net afgestudeerd, maar iedereen wist hoe hard hij werkte”

Deinze Aantal minderjari­ge verkeers­slacht­of­fers in Deinze met 67 procent gedaald: “Extra aandacht voor fietsers en voetgan­gers”

Het aantal minderjarige verkeersslachtoffers in Deinze is in tien jaar tijd met bijna 67% gedaald. Dit blijkt uit cijfers van VIAS, het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid. “We blijven investeren in fietsveiligheid, want ieder verkeersslachtoffer is er een te veel”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V).

1 september