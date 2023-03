Jong N-VA Deinze nodigt jongeren uit op café-avond

“Alle jongeren uit Deinze die met iets zitten, iets willen veranderen in de stad of een leuk idee hebben kunnen bij ons terecht”, zegt voorzitter Ybe Leyman. “Ook wie gewoon eens wil kennismaken bij een hapje en een drankje is meer dan welkom. Het is voor ons belangrijk dat we weten wat er speelt bij de jongeren en waar we het verschil kunnen maken. De stap zetten naar een politieke partij en om hulp vragen is voor hen vaak een brug te ver. Door een laagdrempelige café-avond te organiseren hopen we dat de jeugd sneller die stap durft te zetten.”