Jong CD&V Deinze-Nevele organiseert fotowandelzoektocht in stadsbos

“Om de mensen een leuke activiteit te bieden tijdens de feestdagen en om ons stadsbos in de kijker te zetten, stippelden we een wandelroute uit", zegt voorzitter Alexander Adams. “De route is 6 kilometer lang en je vindt ze online terug. De bedoeling is dat je 18 foto’s in de juiste volgorde zet en een zo correct mogelijk antwoord geeft op de shiftingsvraag. Deze luidt: hoeveel stappen heb ik gezet om het parcours van 6 kilometer af te leggen?”