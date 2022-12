Johan (57) brengt alleenstaanden samen voor gezellige kerstavond in Deinze en Zulte: “Ik ben blij dat ze de stap durven zetten”

Eke/Nazareth Popallure sluit jaar af met metalavond in cc Nova

Metalfans moeten op donderdag 29 december in CC Nova in Eke (Nazareth) zijn. De vzw Popallure sluit 2022 af met gitaarvuurwerk op het podium. Op de affiche staat Cobra The Impaler, de vijfkoppige Gentse band die in februari zijn debuutalbum Colossal Gods uitbracht en hiermee al een plekje wist te veroveren op Alcatraz Open Air en Hellfest. Zij delen het podium met de progressieve en postmetalband Hippotraktor en de instrumentale postmetalact Turpentine Valley. Tickets kosten 16 euro en deze kan je bestellen via www.popallure.be.

