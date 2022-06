Joël (64) hangt na 36 jaar de tankpistolen aan de haak: “Aan een druk kruispunt zie je elke dag wel iets gebeuren”

Deinze Leerlingen Het Leerbos beschilde­ren ruilkast voor de buurt

De leerlingen van basisschool Het Leerbos in Deinze lieten hun creativiteit de vrije loop om de buurt meer samen te brengen. Op vraag van het woonzorgcentrum Sint-Vincentius beschilderde ze een ruilkast die aan dienstencentrum De Bosrank staat. “Met deze kast willen we meer interactie tussen de buurtbewoners, de bezoekers van De Bosrank, de rusthuisbewoners en de leerlingen van onze school bekomen”, zegt Anne-Marieke Goossens van Het Leerbos. “Op dit moment kan je er stekjes van planten ruilen, maar later kunnen dit ook cd’s, boeken of andere materialen. Het is echter niet de bedoeling dat mensen er hun afval in steken.”

27 juni