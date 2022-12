Joanna en Cyriel blazen samen 203 kaarsjes uit en zijn bijna 75 jaar getrouwd: “De basis voor een goed huwelijk? Water bij de wijn doen”

Een koppel eeuwelingen dat samen een verjaardagsfeestje viert, dat zien ze niet vaak in woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Deinze. Cyriel en zijn Joanna, of Jeanneke zoals iedereen Joanna De Wolf kent, zijn al meer dan 75 jaar onafscheidelijk. Dinsdag zaten ze naast elkaar te glunderen en te genieten van een glaasje bubbels en een stuk taart.

Het liefdesverhaal van Cyriel en Jeanneke begint in Machelen-aan-de-Leie, het dorpje dat nu bij buurgemeente Zulte hoort. “Ik ben geboren in Frankrijk”, zegt Cyriel. “Mijn moeder is overleden toen ik amper zes jaar oud was en toen ben ik bij een tante gaan inwonen in Machelen-aan-de-Leie. Als kind zat ik in de klas met de bekende Machelse kunstenaar Roger Raveel. Tot mijn 27 jaar ben ik bij mijn tante blijven wonen. In die periode heb ik Jeanneke leren kennen op een buurtfeest. Zij woonde toen in Zeveren, waar haar familie lange tijd een buurtwinkel had in de Vinktstraat. Het feestje was ter ere van een soldaat die terug thuiskwam nadat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog jarenlang als krijgsgevangene werd vastgehouden door de Duitsers.”

Koster

Of het liefde op het eerste gezicht was? Cyriel en Joanna beginnen allebei te grinniken, maar de vraag blijft onbeantwoord. Het koppel trouwde op 28 januari 1948, kreeg nooit kinderen en woonde in de Vinktstraat in Zeveren tot februari 2021. Het koppel is zeer gekend in Zeveren en daarbuiten. Cyriel was er meer dan 25 jaar koster in de kerk en sleutelbewaarder van de gemeenschapszaal Te Lande; iets wat hij tot zijn 95ste met plezier deed. Volgens schepen Conny De Spiegelaere (CD&V), die het koppel dinsdag cadeautjes meebracht, zette het koppel zich jarenlang in voor het sociale leven van hun dorp.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Cyriel en Joanna met vrienden en familie. © Anthony Statius

Jeanneke en Cyriel zijn ondertussen ook BD’s of Bekende Deinzenaren geworden. Zo heeft het koppel zelfs haar eigen reuzen. De Jeanneke-pop – 3,9 meter lang en 60 kilogram zwaar – en de Cyriel-pop – vier meter lang en 65 kilogram zwaar - werden gemaakt door hun dorpsgenoten. In mei werden de reuzen gedoopt door deken Rudy Van Acker aan de Sint-Amanduskerk in Zeveren en wat later liepen ze mee in de vijfjaarlijkse Canteclaerstoet. De reuzen kregen met Annette De Vos en Dirk Vandenberghe zelfs een meter en een peter. Anette omdat ze jarenlang het koppel verzorgde en helpende hand Dirk voor zijn jarenlange inspanning voor Zeveren Sportief. “Binnen 100 jaar zullen Jeanneke en Cyriel er niet meer zijn, maar ze zullen symbolisch blijven verder leven door de poppen”, zei Ive Steyaert, voorzitter van feestcomité ‘nie geZeverd!’, tijdens het unieke doopsel. De reuzen staan momenteel in de cafetaria van het woonzorgcentrum.

Noem Cyriel en Joanna dus gerust een onsterfelijk koppel. Of een platina paar, want op 28 januari 2023 vieren ze hun 75ste huwelijksverjaardag. Onmiddellijk beantwoordt Cyriel De Waele de vraag die aan langgetrouwde koppels gesteld wordt op hun jubileum: wat is het geheim voor een goed huwelijk? “Elkaars fouten leren verdragen en af en toe water bij de wijn doen”, knipoogt Cyriel.

Volledig scherm De reuzen staan momenteel in het woonzorgcentrum. © Anthony Statius

Volledig scherm De reuzen Cyriel en Johanna, het eeuwelingenkoppel uit Zeveren, tijdens de Canteclaerstoet. © Anthony Statius

Volledig scherm Johanna en Cyriel met naast hen de naar hen vernoemde reuzen. © Arne Blomme

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.