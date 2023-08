Jeugdvrienden Jeffrey (31) en Steven (32) nemen grootste binnenspeeltuin van Oost-Vlaanderen over: “We bouwen een ontmoetingsplaats voor jong en oud uit”

Bekende slagerij in Petegem-aan-de-Leie sluit na 67 jaar de deuren: “Omwille van gezond­heids­re­de­nen zijn we genood­zaakt om te stoppen”

Na 67 jaar sluit Slagerij Cornelis in de Kortrijkstraat in Petegem-aan-de-Leie (Deinze) de deuren. Christophe Cornelis (54) nam de zaak over van zijn ouders en samen met Sabine Neirynck (53) bouwde hij de familiezaak de voorbije dertig jaar verder uit. Omwille van gezondheidsredenen zet het koppel er eind augustus een punt achter.