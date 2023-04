Jeugd mag kunstenaar Jesse Van Gompel helpen om Brielpunt op te fleuren: “Alle ideeën komen samen in één muurschildering”

Tijdelijke verkeers­hin­der in Guido Gezellel­aan

In de Guido Gezellelaan in het centrum van Deinze zal er deze week tijdelijke verkeershinder zijn. Van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 april worden er herstellingswerken uitgevoerd aan de rioolputdeksels in de Guido Gezellelaan. Tijdens de werken wordt er eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Guido Gezellelaan tussen de Gentstraat en de Oostmeersdreef. De juiste rijrichting is van het kruispunt Gentstraat richting Peter Benoitlaan. Aan de pare zijde van de weg geldt een parkeerverbod binnen de werkzone.