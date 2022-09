Jesse Van Gompel geeft HUP/HUB artistiek kantje: “Met koffie of wijn maak ik schilderijen die ook tafels kunnen zijn”

Jesse is één van de nieuwkomers in HUP/HUB die er voor enkele maanden een pop-up opent. “Met deze exporuimte kan ik mijn nieuwe werken presenteren”, zegt Jesse. “Eind vorig jaar organiseerde ik een expositie in de Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Jan-Baptist-kerk in Bachte-Maria-Leerne. In ‘Labyrinths of Life’ nam mijn alter ego Gompy de bezoeker mee naar de hoogtes en laagtes van het leven. De expo zet ik in HUP/HUB verder met het grote verschil dat de kunstwerken nu gepersonaliseerd kunnen worden. Zo kan je je eigen familieleden laten verwerken in een schilderij. Binnenkort heb ik ook bronzen Gompi-beeldjes en keramiek. Samen met mijn vader Paul Van Gompel, de pottenbakker van Meigem, maak ik kommen met daarop prints van mijn werken. Daarnaast broed ik op nog enkele leuke ideeën. HUP/HUB is de ideale manier om mijn nieuwe werken te tonen, al hoop ik wel dat de stad nog meer inzet op promotie van het pand.”