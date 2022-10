Je vervelen in de herfstvakantie? Niet met deze 7 activiteiten voor gezinnen in het Meetjesland en Deinze

Deinze Griezel­tocht met Warre Borgmans in De Brielmeer­sen

In domein De Brielmeersen in Deinze kan je tijdens de herfstvakantie een griezelige luisterwandeling maken. Nepnieuws is de rode draad in ‘Op zoek naar de waarheid’ met Warre Borgmans als gids.

26 oktober