Je kot opfleuren? Bij deze plantenwinkels in het Meetjesland en Deinze koop je de mooiste kamerplanten

Nieuwe school vindt onderdak in... rusthuis: “Ze zullen voor leven in de brouwerij zorgen”

‘Jong en oud is goud’. Het is niet alleen het motto, maar ook het hele concept van De Ruimtevaarder, een gloednieuwe school voor buitengewoon onderwijs in Dentergem. De kinderen delen er immers ruimte én tijd met de senioren van woonzorgcentrum Mariaburcht. Dat beide generaties van en met elkaar kunnen leren, is een primeur in het Vlaamse onderwijslandschap. De nog krasse oudjes kijken alvast uit naar de komst van de jonge veulens. “Als ze af en toe mijn rolstoel voortduwen, zie ik het helemaal zitten.”