Jazzconcert in de Brielmeersen

Aalter ‘t Biezemhof blaast 50 kaarsjes uit, maar zonder peetvader Cyriel: “Bij alles wat we hier doen, denken we aan hoe hij het zou gewild hebben”

Restaurant en feestzaal ’t Biezemhof in Aalter bestaat vijftig jaar. Het ‘huis van vertrouwen’ verloor in maart vorig jaar nog peetvader Cyriel Smessaert. Maar weduwe Nadine Holderick (55) en dochter Nathalie Smessaert (48) zetten zijn levenswerk met trots verder. “In elke beslissing die we nemen houden we rekening met hoe Cyriel het zou gewild hebben”, klinkt het.

28 juli