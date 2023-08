Jazzconcert aan zomerbar BARASART

NET OPEN. In deze zomerbar vind je naast cocktails ook tientallen exotische roofvogels: “We willen niet de zoveelste zomerbar zijn”

Naast exotische cocktails kan je in zomerbar Hof ter Borcht in Vinkt ook terecht voor een bonte verzameling exotische roofvogels. Aan zijn eeuwenoude hoeve bouwde Angelo Devolder (32) grote volières waar maar liefst 50 imposante vogels zoals de monniksgier of de Afrikaanse zeearend een bezoekje aan de zomerbar uniek maken.