Jarno (16) werd met fietsketting in elkaar geslagen aan station van Deinze, maar parket klasseert de zaak: “Dit valt niet uit te leggen, wij zijn razend”

Kruishoutem Ook dit jaar geen Gulden Eifeesten in Kruishou­tem: “Onzeker­heid is te groot”

Ook dit jaar moet Kruishoutem het in het paasweekend stellen zonder Gulden Eifeesten. Het feestcomité van Gulden Eifeesten heeft beslist om het grootste feest van het jaar in Kruishoutem te annuleren. “Het zorgeloos organiseren van een vijfdaags feest-evenement in onze gemeente is helaas onmogelijk”, motiveert comitévoorzitter en burgemeester Joop Verzele de afgelasting.

20 januari