Jarno (16) in elkaar geslagen met ketting aan Deinze-station: “Veel passanten, maar niemand belde de politie”

Deinze Iconische Tolpoort­brug wordt vervangen door nieuwe brug

27 maart De Tolpoortbrug in Deinze zal vervangen worden door een nieuwe brug. De Vlaamse Waterweg maakt hier 1,5 miljoen euro voor vrij en de werken zouden in 2023 starten. “De structuur van de Tolpoortbrug is versleten. In samenspraak met de stad willen we het uitzicht zo veel mogelijk behouden”, zegt Lieven Dejonckheere, afdelingshoofd Bovenschelde van De Vlaamse Waterweg.