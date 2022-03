Jan Vander Mijnsbrugge blijft voorzitter van N-VA Deinze

Zondag verkozen de leden van N-VA Deinze hun bestuursleden voor de komende drie jaar. Voorzitter Jan Vander Mijnsbrugge, fractieleider Bart Vermaercke en kersvers ondervoorzitter Carlos De Walsche bespraken de uitdagingen die partij heeft op de oppositiebanken in de Deinse gemeenteraad. “N-VA is nationaal de grootste partij en we hebben de ambitie om ook plaatselijk een serieuze sprong voorwaarts te maken”, zegt Jan Vander Mijnsrugge. Carlos De Walsche vult aan: “We zorgen voor de nodige stress bij de huidige coalitie. Via een constructieve en eerlijke oppositie kunnen we zeker onze bijdrage leveren aan de politiek in Deinze.”