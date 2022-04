Jacques Roggebrug hangt op zijn plaats: “Missing link op fietssnelweg tussen Gent en Kortrijk”

De immense stalen brug werd de afgelopen maanden gebouwd in het atelier van staalconstructeur Aelterman in de Gentse haven. Donderdagmiddag vertrok de brug in zijn geheel van 84 ton en ruim 44 meter lengte over het water richting Deinze. Dit weekend wordt de brug op zijn plaats gehesen. De Volhardingslaan is daardoor volledig afgesloten voor alle verkeer. “Zowel technisch als organisatorisch was het een huzarenstuk dat enkel lukte door de goede samenwerking tussen de verschillende partners”, zegt een opgeluchte Riet Gillis.