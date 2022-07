Jaagpad tussen Machelen en Deinze afgesloten

Deinze Ontdek wie je voorouders waren met cursus familiekun­de

Familiekunde Vlaanderen – Regio Deinze organiseert een cursus genealogie. Het is de bedoeling elke leek aan de hand van regelmatige bijeenkomsten, gespreid over een viertal lessen te begeleiden naar het opzoeken van hun voorouders bij het opbouwen van hun stamboom, en het realiseren van hun familiegeschiedenis. De 4 lessen vinden telkens plaats in het lokaal dienstencentrum Zeventiendorpen en dit op 3 september, 10 september, 17 september en 24 september van 9.30 uur tot 11.00 uur. De ingeschreven cursisten zullen ook het tijdschrift Leiestam van de plaatselijke afdeling ontvangen. De belangstellenden kunnen zich inschrijven bij voorzitter Claude Gekiere via claude@gekiere.com. De inschrijving wordt pas definitief van zodra de storting van 40 euro is verricht op het rekeningnummer BE24 0832 7311 6738 van Familiekunde Deinze. Het aantal inschrijvingen wordt beperkt tot 12 deelnemers. Meer info op www.familiekundedeinze.be.

