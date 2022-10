Ivan (81) en Martine (79) stoppen na 61 jaar met kapsalon: “We doen het nog even graag, maar onze leeftijd speelt ons parten”

Al van kindsbeen af wou Ivan Janssens kapper worden. “Ik heb nooit iets anders willen doen”, zegt Ivan. “Mijn eerste ervaring liep wel een beetje fout. Toen ik een jaar of tien was heb ik met een oude tondeuse die ik bij mijn tante had gevonden het haar van mijn buurjongen proberen in model brengen. De tondeuse was echter volledig roest en bot en ik heb die jongen zijn haar grotendeels uitgetrokken. Gelukkig is het terug gegroeid”, lacht Ivan.

Sinds 1973 is het kapsalon van Ivan gevestigd in de Emiel Clauslaan 17. De knusse witte zetels en bijhorende zachte tapijt geven onmiddellijk een huiselijke sfeer. Ivans vrouw Martine Van Den Berghe (79), waarmee Ivan sinds 1966 samenwerkt, is ook nog steeds van de partij. “Volgend jaar zijn we 56 jaar getrouwd, maar wij zeggen dat we 120 jaar getrouwd zijn”, zegt Ivan. “Als je als koppel in dezelfde zaak staat ben je 24 uur op 24 samen, maar gelukkig komen we nog altijd goed overeen. Maar nu is de tijd gekomen om samen nog een beetje te genieten van onze oude dag. Zo gaan we graag gaan wandelen of we trekken al eens naar zee als het goed weer is. We werken hier nog altijd even graag, maar aan alles komt een einde en we willen ook in schoonheid eindigen. De reden dat we stoppen is onze leeftijd, die ons toch wat parten speelt. Ik word 82 jaar en Martine wordt volgend jaar 80 jaar; we kunnen dus niet blijven werken.”