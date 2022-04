Investeer mee in ’t Schaaphof, boerinnen vormen bioboerderij om tot coöperatie: “De verkoop van aandelen nam een vliegende start”

De landbouwtraditie op ’t Schaaphof in de Grote Heirenthoek in Landegem gaat ver terug. In de 19de eeuw werden er schapen gehouden en in de 20ste eeuw was er een familiaal bedrijf gevestigd met koeien, groenten en fruitbomen. Enkele jaren geleden startten de jonge boerinnen Sofie De Blieck en Heleen Dewanckele er een volgend hoofdstuk, namelijk een biologische pluktuin voor groenten. Niet lang daarna begon het duo met de verkoop van groentepakketten en het aantal klanten steeg naar tweehonderd gezinnen. Het team breidde ondertussen uit met Annelies D’hertoge en Marieke Goethals en vorige week werd ’t Schaaphof een coöperatie.

Crowdfunding

“We zijn overweldigd, want de verkoop van aandelen nam een vliegende start”, zegt Sofie. “In enkele dagen kwam er via de crowdfunding meer dan 115.000 euro binnen. We bouwden de voorbije jaren een nauwe band op met onze klanten en dit vertaalt zich nu in een groot engagement van onze klanten in de opstart van de coöperatie.”

“Samen ondernemen heeft voordelen voor klant en boer”, pikt Heleen in. “Door onze krachten te bundelen, kunnen we het verschil maken. Het gaat dan niet alleen over de gedeelde toekomstvisie en zorg voor milieu, mens en gezondheid, ook in de dagelijkse werking biedt de coöperatie mogelijkheden. Door de verkoop van aandelen kan ’t Schaaphof investeren in grond, landbouwwerktuigen, tunnelserres en een koelcel. Als investeerders krijg je een stem in de algemene vergadering en beslis je mee over de toekomst van het bedrijf. Bovendien geniet je van verschillende voordelen, zoals bijvoorbeeld een belastingkrediet van 2,5 procent gedurende vijf jaar op de aankoopprijs van je aandelen.”

Uitbreiding

De boerinnen van ’t Schaaphof hebben ondertussen ook hun landbouwgrond uitgebreid. “Vorig jaar bleef de vraag naar onze groenten stijgen en onze oppervlakte van twee hectare was te beperkt om onze productie te verhogen”, beseft Sofie. “Einde 2021 kochten we twee hectare grond wat verderop in de straat en die gaan we in de lente in gebruik nemen. De grond zal plaats bieden aan extra groenten voor pakketten, markt en horeca, maar ook aan een houtkant, een poel en bomen. Dat laatste gebeurt met de steun van Regionaal Landschap Meetjesland.”

Wie wil meestappen in het verhaal van ’t Schaaphof kan biologische groenten op de wekelijkse boerenmarkt in Landegem kopen, zelf komen plukken op de boerderij of een abonnement nemen op fruit of groenten. Je kunt ook mee investeren in de coöperatie. Meer info op www.tschaaphof.be.

