Intens geeft eerste van drie dansfeestjes in Leietheater: like en deel dit artikel en win tickets

In de zomer van 2018 gaven Deinzenaar Sam De Cuyper en Anzegemnaar Rinus Moerman het laatste weekend van de Deinse Feesten-periode een nodige boost met de eerste editie van zomerfestival Intens in het Kaandelpark. Met 1.500 bezoekers was het dans- en foodtruckfeest meer dan geslaagd en in 2019 was de tweede editie met 2.000 bezoekers het signaal dat Intens een blijver is in de Leiestad. Na een valentijnseditie in het Gentse nachtcafé Charlatan waren Rinus en Sam klaar voor een voorjaarsfeestje op 1 mei 2020 onder de brug aan het KSA-lokaal in Deinze en een derde editie van het zomerfestival in het Kaandelpark, maar toen strooide het coronavirus roet in het eten. Na de versoepelingen gaven ze in september vorig jaar een kleine editie in Grammene en nu is het duo terug met grote plannen voor 2022.