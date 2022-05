Inspirator van maatwerkbedrijf Demival Maria Allaert overleden

Maria Allaert werd op 2 maart 1938 geboren in Petegem-aan-de-Leie, als oudste in een gezin van zeven kinderen. Ze was op vele vlakken sociaal geëngageerd. Zo was ze actief bij de Sociale Dienst van de Brugse Poort in Gent, als bestuurslid bij het Davidsfonds, in de parochiale werkingen van Welzijnszorg en Broederlijk Delen, in de Effetagemeenschap, in 11.11.11 en de Guatemalawerking. Maar haar meest in het oog springende verdienste voor de regio Deinze is wellicht dat zij aan de wieg stond van het maatwerkbedrijf Demival.

Maria Allaert in de jaren 60.

Ter ere van het gouden jubileum van het bedrijf kwam in 2017 het boek ‘50 jaar Demival’ uit. Daarin werd de rol van Maria in de verf gezet. Begin de jaren 60 werkte Maria als sociaal verpleegkundige bij de Christelijke Mutualiteiten. Door haar empathie voor mensen met een beperking wilde ze structurele hulp bieden aan deze doelgroep in Deinze en omgeving. Het was zeer moeilijk voor personen met een beperking om in een regulier bedrijf of bij de overheid tewerkgesteld te worden. Deze werkgevers zagen de beperkingen als een probleem en hielden geen rekening met de mogelijkheden. Maria Allaert vond een enthousiaste ploeg die op 29 augustus 1965 een lokale afdeling van de Katholieke Vereniging voor Gehandicapten (KVG) oprichtte. Hubert Van den Abeele was de eerste voorzitter en na 1 jaar telde de vereniging al 320 leden. KVG stimuleerde de ouders om kinderen met een beperking ook kansen te geven en daarom organiseerde Maria Allaert jaarlijks een integratiekamp met kinderen met en zonder beperkingen. De kinderen werden op deze manier opgevolgd en begeleid naar aangepast onderwijs en later naar werk.

Binnen het bestuur van de KVG groeide het idee om met tewerkstelling, aan mensen met een beperking of met inkomensvervangende tegemoetkoming, een meerwaarde in hun leven te bieden. Voorzitter Hubert Van den Abeele, Oswald Vermaercke en André Delmeire werkten overtuigd aan een voorstel en creëerden samen met de bestuursleden van KVG een concreet plan voor de oprichting van een ‘beschutte werkplaats’ in Deinze. Op 31 augustus 1966 werd op het stadhuis in Deinze ‘vzw Demival’ opgericht. De naam Demival is een samenvoeging van DEinze MInder VALiden. Een eerste gebouw werd gehuurd op de Kortrijksesteenweg 124. Het bedrijf startte met 8 werknemers en nu zijn dat er meer dan 600. Het engagement van Maria maakt dus tot op vandaag voor honderden mensen een verschil.

Maria overleed op vrijdag 29 april. Ze laat twee kinderen en twee kleinkinderen achter. De uitvaartplechtigheid vond plaats op maandag 9 mei in de Sint-Pauluskerk in Petegem-aan-de-Leie.

Maria Allaert werd gehuldigd tijdens de viering van 50 jaar Demival.