Inner Wheel Club Deinze schenkt 30.500 euro aan goede doelen

Deinze RESTOTIP. Lawrence House: een Parijse lunch in Deinze

Lawrence House is al jaren een buitenbeentje in de Tolpoortstraat in Deinze. In het in 2013 opgerichte koffie- en theehuis kan je sinds kort ook terecht voor een lunch. Zaakvoerder Marc Neirynck is een francofiel en wil een stukje Parijs naar Deinze halen. Wij gingen op een rustige maandagmiddag lunchen tussen de bloemen op het terras.

26 juni