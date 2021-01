Ingrid wordt tijdens wandeling zwaar toegetakeld door losgebroken hond: “Een kind had dit waarschijnlijk niet overleefd”

Deinze Dun sneeuwta­pijt bedekt Deinze

14 januari Overal in Vlaanderen vielen de eerste sneeuwvlokken uit de lucht en ook in de regio Deinze leverde dit mooie wintertaferelen op. De pak sneeuw was nog niet voldoende om sneeuwmannen te maken, maar wel genoeg om leuke winterkiekjes te maken. Zo lag er aan de Maaigemdijk in Astene in de namiddag nog altijd een dun sneeuwtapijt.