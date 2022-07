Inbrekers stelen juwelen en parfum uit woning in Krekelstraat

Deinze Olivia Trappe­niers trapt Parkies in gang

De Parkies-concerten in het Kaandelpark in Deinze gaan op woensdag 6 juli van start met zangeres OLIVIA. Olivia Trappeniers maakte naam als deelneemster van The Voice van Vlaanderen in 2016 en werkte al meermaals samen met Regi Penxten. Vorig jaar was ze jurylid in Regi Academy. De Parkies-concertenreeks bestaat uit 7 optredens en na OLIVIA staan ook Cookies And Cream, Gers Pardoel, 30 Jaar Parkies Band, Margriet Hermans en dochter Celien, Pieter & Tine Embrechts en Mama’s Jasje op het programma. De optredens starten telkens om 20 uur. De toegang is gratis. Meer info via www.parkies.be.

