Inbrekers forceren raam en dringen woning binnen in Kouterlosstraat

Deinze VELT leert moestuinie­ren

VELT Leieland organiseert een cursus moestuinieren voor beginners in zaal Ter Leie in Astene. De lessen vinden plaats op 31 januari, 28 februari en 14 maart van 19.30 tot 22 uur en op 1 april is er van 14 tot 16 uur een bezoek aan een moestuin. Lesgever Johan Heyde geeft tips en info over ecologisch moestuinieren, bodemvruchtbaarheid en bemesting en soorten gewassen en groenten. Inschrijven voor de volledige lessenreeks kost 4 euro voor VELT-leden en 50 euro voor niet-leden en dit doe je via info.leieland@velt.be.

11:45