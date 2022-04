In deze moestuin kunnen zestig mensen zelf hun groenten oogsten en bloemen plukken: Jef en Jacoba openen pluktuin De Groene Tafel

Jef De Clerck volgde een opleiding als bio-ingenieur en ging daarna jarenlang aan de slag als postbode, maar sinds 1 januari van dit jaar spreken mensen hem aan als ‘boer Jef’. Op een stuk landbouwgrond tussen Deinze en Grammene richtte hij met zijn vrouw Jacoba Van Steenkiste de zelfoogstboerderij De Groene Tafel op en na maandenlang zwoegen zijn de eerste kroppen sla, spitskolen en koolrabi’s klaar om geoogst te worden.

“Wij kweken al jaren onze eigen groenten, onder andere in een volkstuintje in Petegem-aan-de-Leie”, zegt Jef. “Eigenlijk kan je De Groene Tafel zien als één grote moestuin, die ik bewerk via permacultuur. Door de combinatie van zowel groenten, bloemen als fruit zetten we in op biodiversiteit. Op deze manier lokken we zoveel mogelijk insecten zoals lieveheersbeestjes, die een natuurlijke vijand vormen voor bladluizen, waardoor pesticiden overbodig zijn. We verstoren het bodemleven zo weinig mogelijk en zetten we geen grote landbouwmachines in. In een gezonde bodem zitten immers belangrijke schimmels die onze planten sterker maken waardoor ze beter bestand zijn tegen ziektes. Daarnaast gaan we ook zeer bewust om met water door gericht water te geven. Ik doe alles met de hand en daar kruipt veel tijd en energie in, maar deze werkwijze is beter voor het milieu en de gezondheid.”

De Groene Tafel is een zelfoogstboerderij en maakt deel uit van het CSA-netwerk, wat staat voor Community Supported Agriculture of gemeenschapslandbouw. “Op onze weide kunnen deelnemers zelf hun biologische groenten, bloemen en fruit komen oogsten”, legt Jacoba uit. “Als deelnemer betaal je een vast jaarlijks bedrag en dan kan je het ganse jaar door naar hartenlust komen oogsten. De deelnemers worden via mail en via vlaggen op het veld op de hoogte gehouden van welke groenten klaar zijn om te oogsten. Een groen vlaggetje bij de bloemkolen toont aan dat deze klaar zijn om mee te nemen. Dit principe is gebaseerd op vertrouwen en op wederzijds engagement waarbij de kosten en de oogst gedeeld worden. Als deelnemer krijg je inspraak in wat er gekweekt wordt en ben je altijd welkom om mee de handen uit de mouwen steken. Dit zorgt ook voor extra beleving en het is een fijne activiteit om met de kinderen te doen. We willen een gemeenschap vormen op ons veld.”

“Ons terrein is zo’n twee voetbalvelden groot en hier kunnen 60 personen groenten komen oogsten”, zegt Jef. “Vanaf zondag 1 mei kunnen onze deelnemers, dat zijn er nu al een twintigtal, hun eigen groenten komen oogsten en kunnen ze genieten van de unieke smaak van biologische groenten. De unieke smaak waarbij suikers in groenten nog niet zijn omgezet in zetmeel, kan je in geen enkele winkel vinden. Hier zie je waar je eten vandaan komt. Eind mei of begin juni kan je je eigen wekelijks boeketje biologische snijbloemen komen plukken. Momenteel zijn er al tulpen klaar om te plukken. We zijn nog maar net gestart dus we verwachten nog geen volwaardige opbrengst van ons fruit. Pas eind 2022 leggen we een boomgaard aan, maar de deelnemers mogen dit seizoen al gratis plukken van het reeds aanwezige fruit.”

Op zondag 1 mei geven Jef en Jacoba rondleidingen om 11 en14 uur. Meer info via www.degroenetafel.be.