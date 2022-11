Iedereen ‘OPVALLR’ in het verkeer: Vlaamse overheid en TikTok-held lanceren campagne voor fietsende scholieren

DeinzeOm fietsende jongeren te overtuigen om meer op te vallen, trekt de Vlaamse Stichting Verkeerskunde langs alle secundaire scholen met de OPVALLR-campagne. In Leiepoort campus Sint-Hendrik in Deinze kwam TikTok-fenomeen Timon Verbeeck - goed voor meer dan 719.000 volgers - de campagne een duwtje geven. “De boodschap is: het is ok om op te vallen, zeker in het verkeer”, zegt Timon.

In de school Leiepoort campus Sint-Hendrik in Deinze stond de eerste schooldag na de herfstvakantie in het teken van veiligheid in het verkeer. De VSV koos de school als locatie uit om er OPVALLR, de nieuwe campagne rond fietsverlichting, voor te stellen.

“Nu de ochtend- en avondspits opnieuw in het donker verlopen, is een goed werkende fietsverlichting van cruciaal belang om zichtbaar te zijn voor andere bestuurders”, zegt Werner De Dobbeleer van de VSV. “Daarnaast zijn ook de wettelijk verplichte reflectoren op de fiets belangrijk om gezien te worden. Een analyse van de Vlaamse ongevallencijfers door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken toont aan dat er vorig jaar 1.404 fietsslachtoffers in het donker vielen, goed voor 16% van alle fietsslachtoffers. Specifiek voor de 15- tot 18-jarigen ligt het aandeel slachtoffers in het donker iets hoger, namelijk 19%. De link met zichtbaarheid is bij deze ongevallen echter niet één op één te leggen, want ook andere factoren kunnen een rol spelen.”

“Uit steekproeven die de VSV de afgelopen weken uitvoerde bij vier secundaire scholen in Vlaanderen, blijkt dat slechts 64% van de scholieren het fietslicht aan had wanneer het donker was”, vervolgt De Dobbeleer. “Meer dan een derde van de leerlingen reed dus zonder fietsverlichting, met alle risico’s van dien. Dit is slechts een indicatie, maar het zegt toch veel. Verder deden we een gedragsanalyse bij 97 leerlingen uit de tweede graad van het secundair onderwijs. Daaruit blijkt dat drie factoren bepalend zijn voor het rijden zonder licht: twijfel en zelfoverschatting, de sociale invloed van leeftijdsgenoten en de moeite die het hen kost om een slecht werkend fietslicht te repareren. Met ons project OPVALLR willen we de leerlingen uit de tweede en derde graad motiveren om meer op te vallen in het verkeer.”

Alle Vlaamse scholen kunnen intekenen op OPVALLR en niet toevallig werd Leiepoort campus Sint-Hendrik als proefkonijn gekozen. De school telt 1.260 leerlingen, waarvan er maar liefst 800 met de fiets komen. De derdejaars konden met een VR-bril het verschil ervaren tussen de zichtbaarheid van fietsers met of zonder fietslicht. “In het filmpje ben je passagier in een auto en je ziet wel een heel groot verschil”, zegt leerling Mauro Baert (14). “Fietsers die slecht verlicht zijn, zie je pas wanneer je er bijna naast rijdt, terwijl goed verlichte fietsers al van in de verte zichtbaar zijn. Ik fiets zelf iedere dag van Nevele naar Deinze, goed voor zo'n 8 kilometer. Ik zorg er altijd voor dat mijn voor- en achterlicht werkt en ik heb reflectoren. Fluorescerende kledij draag ik niet, maar ik denk dat fietslichten het belangrijkst zijn. Mijn ouders letten er ook op dat mijn fietslichten werken voordat ik vertrek. Mijn fiets werd vandaag gecontroleerd en die was helemaal in orde. Enkel een reflector op een pedaal moet even gepoetst worden.”

Volledig scherm Mauro Baert met zijn fiets. © Anthony Statius

Naast de VR-bril en de fietscontrole worden met OPVALLR ook stickers en affiches uitgedeeld. Om de doelgroep van jongeren nog beter te kunnen bereiken, schakelde de VSV de hulp in van TikTok-held Timon Verbeeck uit Lochristi. Timon heeft meer dan 719.000 volgers, die zijn komische filmpjes op de app volgen. Voor de lancering kwam hij enkele leerlingen begeleiden bij een sessie ‘Pimp Your Bike’, waarbij ze met graffiti hun fietsen mochten bewerken. “Mijn volgers zijn de perfecte doelgroep voor deze actie”, zegt Timon. “Het is niet gemakkelijk om jongeren te engageren om pakweg een fluohesje te dragen, dus werk ik met plezier mee. Normaal trek ik in mijn filmpjes een strak rood pak aan, maar vandaag is dat een felgroen pak geworden. Volgens wetenschappelijk onderzoek is dit blijkbaar de meest opvallende kleur en hiermee wil ik jongeren aansporen om ook op te vallen op de fiets. De boodschap is: het is ok om op te vallen, zeker in het verkeer.”

Volledig scherm Timon Verbeeck viel alvast op in zijn groen pak. © Anthony Statius

Volledig scherm De leerlingen kregen een initiatie graffiti. © Anthony Statius

Volledig scherm Met een VR-bril konden de leerlingen even in de huid kruipen van een automobilist. © Anthony Statius

