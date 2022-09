HUIZENJACHT. Petegem-aan-de-Leie, de grootste deelgemeente van Deinze: “Voor een kwalitatieve nieuwe rijwoning betaal je meer dan 300.000 euro”

Astene Tom en Veerle zagen hun dochter Febe Jooris (17) Belgische wielerge­schie­de­nis schrijven: “Terwijl Febe de rust zelve was, zaten wij vol spanning voor ons televisie­scherm”

Febe Jooris is de allereerste Belgische vrouw die een WK-medaille heeft behaald in het tijdrijden. Met haar bronzen medaille schrijft de 17-jarige uit Astene (Deinze) een stukje nationale wielergeschiedenis. En of haar ouders Tom (47) en Veerle (46) fier zijn. Wij gingen langs ten huize Jooris, waar het vannacht even nagelbijten was. “Febe zei vroeger altijd dat ze nooit zou koersen en dat ze zeker nooit een wielrenner als vriendje zou hebben. Het kan snel veranderen.”

20 september