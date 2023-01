Huis van het Kind leert jongeren omgaan met hevige emoties

Deinze Omme­gangstraat geteisterd door zwerfvuil: “Het lijkt dweilen met de kraan open”

In de Ommegangstraat in Deinze is er volgens de buurtbewoners een zwerfvuilprobleem. Afval belandt vaak op straat of wordt verkeerd aangeboden aan de ophaaldienst. Oppositiepartij N-VA vraagt een strengere aanpak. “Ik ruim het afval vaak zelf op, maar zal dat niet blijven doen”, klinkt het bij een buurtbewoonster. Volgens milieuschepen Filip Vervaeke (Open Deinze) speelt de taalbarrière vaak een rol.

18 januari