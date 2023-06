Hotel De Ceder heropent na juridisch conflict, toekomst zwembad nog onzeker: “De bal ligt in het kamp van de stad Deinze”

Twee jaar nadat hotel De Ceder in Astene de deuren sloot door een juridisch conflict, gaan de deuren opnieuw open. De dochter van Lode Demuynck (47), de aannemer die het gebouw renoveerde, nam de site over en vond een nieuwe uitbater. “Het hotel en het zwembad werden onterecht gesloten en ik werd als de boeman gezien, maar zo is het niet gegaan”, zegt Lode. De Ceder heropent in september als domein Sélys, maar of er opnieuw kan gezwommen worden, dat is nog koffiedik kijken.