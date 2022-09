Honderden bezoekers volgen Appelroute bij Wolfcarius

Na een succesvolle Aardappelhoeve in 2019, organiseerde Colruyt Group zaterdag een tweede belevingsdag; deze keer rond appels. Plaats van afspraak waren de boomgaarden van de familie Wolfcarius in de Varingstraat in Gottem, bij Deinze. Daar schreven zich zo’n 600 mensen in voor de Appelroute. Het slechte weer zorgde voor een kleinere opkomst, maar toch trokken heel wat mensen de regenjas aan om het bedrijf te bezoeken. “We kregen een rondleiding en achteraf mochten we appels plukken”, zegt Marleen Bauwens, die met haar kleindochter Romi Desmet (4) op stap is. “Een leuke ervaring voor Romi, ook om eens te zien hoe alles hier in zijn werk gaat.”

Voor Yves Wolfcarius is de Appelroute een mooie gelegenheid om zijn bedrijf in de kijker te zetten. “Naast de rondleiding hebben we workshops waaronder blinde proefsessies, kooksessies voor kinderen en workshop waarbij je cocktails en mocktails met appels leert maken. We kunnen op deze manier niet alleen ons vakmanschap en lekkere producten in de kijker zetten, maar potentiële klanten ook laten kennismaken met de veelzijdigheid van ons vak.” Saskia De Block, verantwoordelijk voor het landbouwbeleid bij Colruyt Group, vult aan: “Het is ons doel om klanten vertrouwd te maken met de waarde van agrovoedingsproducten en het productie- en distributieproces, en hen te helpen bewuster om te gaan met de aankoop en het gebruik van voeding. Wolfcarius is een belangrijke fruitleverancier voor onze winkels. Het fruitbedrijf was bijvoorbeeld actief betrokken bij de ontwikkeling van de lokale en appelsoort de ‘Magic Star’, die sinds 2016 exclusief in de winkels van Colruyt Group verkrijgbaar is. Ook de Coryphée-appel werd in partnership tussen Colruyt Group en Wolfcarius ontwikkeld.”