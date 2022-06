Hoedje in de lucht: twintigtal verpleegsters studeren feestelijk af

In de campus studeren jaarlijks ongeveer twintig verpleegkundigen af. “De verpleegkundigen kunnen hierna tewerkgesteld worden in verschillende centra”, klinkt het op school. “Dat kan zowel zijn in een ziekenhuis, woonzorgcentrum, psychiatrie, thuisverpleging als bij mensen met een beperking. Het werd dit jaar trouwens een dubbel feest. Door de coronamaatregelen in het jaar 2019-2020 was er dan geen proclamatie, maar deze cursisten hadden de mogelijkheid om nu aan te sluiten op het feestelijk gebeuren.”