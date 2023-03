Hinder in Landegem door werken aan bruggen over E40

Lowie (28) en Flor (30) openen deze zomer restaurant Vier in Aalter: “Zowel keuken als interieur: niet te zwaar en licht verteer­baar”

Chef Lowie Van Nevel (28) en zijn compagnon Flor Van de walle (30) openen deze zomer hun eigen restaurant in Aalter. Vier komt in het pand in de Brouwerijstraat, waar vroeger Coiffeur Jacky zat. Vanwaar de naam komt en welk soort keuken je er mag verwachten? Dat lees je hier.