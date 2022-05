Hinder door werken in Veldestraat

Deinze Biblio­theek verhuist niet naar oud stadhuis, stadsbe­stuur heeft andere locatie op het oog: “Een biblio­theek aan de Leie, dat is een extra attractie voor Deinze“

De bibliotheek van Deinze verhuist niet naar het oude stadhuis op de Markt. Wat al een tijdje in de lucht hing, wordt nu bevestigd. De site van de huidige bibliotheek en het stadhuis, behalve het beschermde gebouw zelf, wordt verkocht en het stadsbestuur onderzoekt of de bib een plaats kan krijgen in het woonproject Molens van Deinze in de Tolpoortstraat. Dit ligt volgende week donderdag 28 april ter goedkeuring voor op de gemeenteraad.

21 april