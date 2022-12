Hinder door werken in Louis Dhontstraat

De Pinte/Nazareth De Pinte en Nazareth op vrijersvoe­ten: hoe de gemeenten elkaar beter willen leren kennen voor een eventuele fusie

Wat al even in de lucht hing, is nu ook waarheid geworden. De Oost-Vlaamse gemeenten Nazareth en De Pinte maakten maandagavond tijdens de gemeenteraadscommissie bekend dat ze een fusie wel zien zitten. De komende maanden worden de voor- en nadelen onderzocht en in de lente van 2023 valt er een beslissing. Ondertussen wordt er in iedere deelgemeente een infoavond voor de inwoners georganiseerd.

