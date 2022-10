Hinder door rioleringswerken in Meigem

Op maandag 3 oktober start aannemer Besix Infra met werken in de Pastoriestraat, Lange Akkerstraat, Berg en Weg naar de Vaart in Meigem. De werken hebben als doel om het afvalwater van zo'n 900 inwoners langs nieuwe rioolbuizen en pompstations af te voeren naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Nevele. Hierdoor zal nagenoeg al het afvalwater van de deelgemeente Meigem worden gezuiverd. Samen met de werken van Aquafin investeert stad Deinze in de dorpskernvernieuwing. In het hele centrum worden de straten vernieuwd en waar mogelijk fietspaden of fietsstroken aangelegd.