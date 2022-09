Hinder door rioleringswerken aan Vaart Links

Tijdens de werken worden de rijweg en het voetpad opgebroken. De werfzone situeert zich tussen de huisnummers 39-45 en deze zone omvat ook het kruispunt met Kortemunt. Na de aansluitingen van de woningen op de nieuwe riolen en het aanbrengen van de wegfundering stelt men het kruispunt opnieuw open via een tijdelijke asfaltverharding. Het afwerken van het weggedeelte tussen Kortemunt en huisnummer 45 gebeurt in combinatie met het bouwen van de nieuwe brug.

In de week van maandag 5 september treft de aannemer de nodige voorbereidingen in de werfzone waarbij Vaart Links ter hoogte van huisnummers 39A tot en met 45 wordt afgesloten. Het eenrichtingsverkeer tussen Kortemunt en de Poekebeek wordt opgeheven. Het kruispunt Vaart Links - Kortemunt blijft toegankelijk om Nevelecentrum of Deinze te bereiken. Vanaf 12 september starten de rioleringswerken ter hoogte van Vaart Links nr. 45 en wordt er gewerkt naar het kruispunt toe. In de week van 19 september voert de aannemer de rioleringswerken uit op het kruispunt met Kortemunt. Het kruispunt is afgesloten tot eind oktober. De rijweg tussen Kortemunt en de Poekebeek blijft afgesloten tot na het bouwen van de nieuwe brug.