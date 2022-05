Hinder door aanleg nieuwe voetpaden in Vosselaredorp

In Vosselaredorp worden de oude verhardingen opgebroken en vervangen door betonstraatstenen. Ook de boordstenen en de greppel worden vernieuwd. De straatgedeelten met voetpaden in rode straatstenen blijven behouden. De boompjes op de voetpaden maken plaats om het voetpad op volwaardige breedte te kunnen benutten, maar er worden nieuwe straatbomen voorzien in plantvakken in de rijweg. Deze plantvakken zorgen voor een opdeling van de parkeerplaatsen afwisselend per straatzijde. Met deze ingrepen wil de stad Deinze de wegbreedte smaller laten ogen en de automobilisten aansporen om trager te rijden.