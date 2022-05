Het verhaal van Spey uit Nevele, de eerste Belgische jazzpionier in de Verenigde Staten: “Hij speelde sax met Louis Armstrong, maar bleef altijd bescheiden”

NeveleVan bakkerszoon in het Oost-Vlaamse Nevele tot jazzcat in Chicago, de levenswandel van Omer Van Speybroeck is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Volgens de heemkundige kring Het Land van Nevele was ‘Spey’ de allereerste Belgische muzikant die naam maakte in de prille Amerikaanse jazzscene. De man krijgt een eerbetoon tijdens de vijfjaarlijkse Canteclaerstoet in Deinze en dit zal verzorgd worden door zijn kleinkinderen uit de Verenigde Staten.