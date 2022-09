Harmonieorkest Deinze trekt met tamboer-majoor Koen Van Hulle de straat op

Voor alle duidelijkheid: een tamboer-majoor is geen dirigent. Bij het Harmonieorkest van Deinze blijft die rol voorbehouden aan Kenny Van Heuverswijn.

“De tamboer-majoor speelt een belangrijke rol als het Harmonieorkest als één team in de straat marcheert”, zegt Kenny Van Heuverswijn. “Onder zijn toewijding en instructies zien we een gedisciplineerde muziekvereniging aan het werk. Een tamboer-majoor is de persoon die voor de harmonie uitloopt, voor de drumband. Met zijn mace, een grote stok met een bol, geeft hij door middel van tekens aan wat er dient te gebeuren. Hij is hét aangezicht van de muziekvereniging op straat. Nogal wat muziekverenigingen zijn het opstappend musiceren verleerd, maar wij willen tegen de stroom ingaan. We zijn in Deinze vooral een concertharmonie, maar willen ons ook engageren om op straat te komen en er te zijn voor stad Deinze en de inwoners op belangrijke momenten. Koen is de geknipte persoon om dit te leiden.”

Volledig scherm Koen Van Hulle. © rv

Ondervoorzitter Sofie De Wilde: “We hebben Koen voor het eerst ontmoet na een zomerconcert in 2016. Hij heeft zich toen aangesloten bij het orkest op althoorn. Koen is geboren in Brugge en woont in Beernem. De eerste muziekstappen zette hij rond zijn tiende verjaardag bij de Koninklijke Harmonie St. Cecilia Beernem als trommelaar. In 1999 maakte hij de overstap naar de Socialistische Harmonie Werkerswelzijn uit Brugge. Door verschillende deelnames aan het herfstmuziekfestival van Izegem kreeg hij ook veel marching-repetities. In 2005 werd vanuit het trommelkorps van de Kon. Harmonie St. Cecilia Beernem ‘Drumband Forza’ opgericht. Koen mocht de band nu en dan aanwijzingen geven. In 2005 werd hij ook lid van Drumband dINk van Blankenberge. De band nam deel aan verschillende wedstrijden op provinciaal en nationaal niveau. Met ons orkest was Koen al te zien op Canteclaerstoet en het Europees Schutterstreffen. Ons volgende concert op straat is op de 11 november-herdenking.”

Concerten

Harmonieorkest Deinze kondigt ook enkele nieuwe evenementen aan. Zo is er op vrijdag 7 oktober een open repetitie van 20 tot 22 uur. Inschrijven kan op www.harmonieorkestdeinze.be/events/open-repetitie. Op zaterdag 17 december is er het eindejaarsconcert in Leietheater. Het Harmonieorkest Deinze neemt je dan mee op een unieke, spannende, mystieke ervaring, namelijk de uitvoering van ‘The Book of Urizen’ van Jacob De Haan. Het stuk is geïnspireerd op het gelijknamige gedicht van de Engelsman William Blake. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.leietheater.be.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.