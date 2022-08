Hapje Tapje bestaat 10 jaar in Nevele: “Gezellige walking dinner van 700 meter lang”

Van artisanale ijsjes en hartige wafels tot huisgemaakte kibbelingen, broodjes beenham, paella, verse maatjes of Thaise curry’s; je kan het allemaal proeven voor maximum 5 euro in de tientallen eetkraampjes, die zaterdag in het centrum van Nevele worden opgesteld. Twee zomers moesten de lekkerbekken het zonder Hapje Tapje doen en dit door de schuld van het coronavirus. Het evenement is ondertussen uitgegroeid tot het hoogtepunt van de septemberkermis.

“Ik kan het amper geloven dat we al aan de tiende editie van Hapje Tapje zijn toegekomen”, zegt Filip Vervaeke. “Dit jaar hebben zich 54 deelnemers ingeschreven. Dat zijn er vijf minder dan de vorige editie, maar dit betekent niet dat er minder interesse is; wel integendeel. We hebben vastgesteld dat de eetkraampjes te dicht tegen elkaar stonden, waardoor de mensen vaak tussen de kraampjes moest aanschuiven. In overleg met de brandweer hebben we beslist om het aantal kraampjes te beperken, zodat we het bestaande parcours van zo’n 700 meter lang kunnen behouden. Enkel verenigingen uit het voormalige Nevele konden zich inschrijven en hierbij mogen we enkele nieuwe zaken en nieuwe gezichten verwelkomen, waaronder fietsenzaak Bici Per Tutti, bakkerij Van Hecke, de Frietkazerne, Wijnen Sam Verheecke en Droplife.”

“Hapje Tapje is een grote walking dinner, waar je van alles kan proeven”, zegt Vervaeke. “Er zullen ook enkele nieuwe hapjes en tapjes te vinden zijn, waaronder mattentaarten, nachos met warme kaassaus en het Triporteur-bier. Dit jaar is er ook een uitgebreid assortiment aan niet-alcoholische drankjes. De prijs van een hapje of een tapje mag niet meer dan 5 euro bedragen en per kraam mag er maar één gerecht en één drankje geserveerd worden. Het evenement is de voorbije 10 jaar uitgegroeid tot een succes. Eten en drinken op straat, terwijl je oude bekenden tegen het lijf loopt en dit meestal met een aangenaam zomers klimaat; meer moet dat niet zijn. Ter ere van de tiende editie hebben we de dresscode ‘a touch of red’. Rood is het kleur van ons logo, maar ook van warmte en liefde. Het zou fijn zijn mochten de bezoekers een rood kledingstuk of een rood accessoire dragen.”

Het kermisweekend start op vrijdag 2 september met een feestelijk openingsconcert van de lokale covergroep Strawberry Jam om 19.30 uur. Op zaterdag start Hapje Tapje om 18.30 uur. Zondag is er om 15 uur een wielerwedstrijd voor beloften en elite zonder contract en op maandag is er nog om 9.30 uur een dienst voor overleden parochianen en van 17 tot 18 uur een gratis kinderuurtje op de kermisattracties.

