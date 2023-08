Hapje Tapje beloont lekkerste en origineelste kraam: “We motiveren de deelnemers om extra hun best te doen”

Stad Deinze onder­steunt scholen die oorlogsgru­wel niet vergeten

Scholen uit Deinze die in het kader van hun lessen een bezoek aan Kazerne Dossin of het Memoriaal Fort Breendonk brengen, kunnen daarvoor voortaan een tegemoetkoming krijgen. Concreet krijgen de scholen 5 euro per meereizende leerling van de stadsdiensten. Dat voorstel werd goedgekeurd op de gemeenteraad.