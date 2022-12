Hansbekenaren openen samen nieuwe Bomboaretunnel

De werken aan de stationsomgeving van Hansbeke zijn al meer dan drie jaar bezig. Infrabel legt een derde en vierde spoor aan tussen Gent en Brugge en tegelijkertijd werd de volledige stationsomgeving in het dorp aangepakt. De meest ingrijpende verandering voor Hansbeke was het afsluiten van de spooroverweg in het dorp. Deze overweg was de allerlaatste op het spoortraject tussen Gent en Brugge. In september 2020 werd wat verderop de rondwegtunnel voor het autoverkeer geopend. Op de plaats van de overweg werd een nieuwe onderdoorgang voor fietsers, voetgangers en treinreizigers voorzien en deze kreeg de naam Bomboaretunnel. Een ‘bomboare’ is een ander woord voor meikever.