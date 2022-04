Han Solo en leerlingen geven komische noot aan 100 jaar VTI met comedy night

DeinzeVTI Deinze bestaat dit jaar een eeuw, maar in plaats van een duffe academische zitting heeft de school wat anders in petto. Ex-leerling Han ‘Solo’ Coucke geeft op zaterdag 30 april een stand-upcomedyshow in de sporthal en enkele leerlingen en leerkrachten zullen zijn voorprogramma verzorgen.

In de studiezaal van VTI Deinze werden woensdag al enkele grappen voorbereid voor de VTI Comedy Night op zaterdag 30 april. Enkele leerlingen en leerkracht Tim Loobuyck (29) volgden er een workshop bij komiek Han Coucke, die hen enkele tips over stand-upcomedy gaf. Zelf staat hij op de comedy night als zijn bekende typetje Han Solo op de planken, samen met collega-komiek MC Stijn Verdegem.

De leerlingen Mylan Naessens (12), Alejandro Montes (14), Giano Van Bedeghem (13), Gianni Vercouillie (18) en Laurens Hoste (20) zien de comedy night alvast goed zitten. “De belangrijkste tip die we kregen? Goed overdrijven als je een verhaal of grap vertelt”, zegt leerling Laurens Hoste (20). “Stress heb ik niet, we hebben niets te verliezen op het podium.” Giano Van Bedeghem (13) vult aan: “Het is leuk om eens uit onze comfortzone te treden en om dit eens te proberen.”

“Het is hun eerste ervaring met stand-upcomedy en het belangrijkste is dat de leerlingen zichzelf blijven op het podium”, zegt Han Coucke. “Iedereen kan grappig zijn, zeker wanneer men verhalen op een eigen manier brengt. Ik kan hen wel zeggen of een grap goed is of niet, maar ik ga geen regels op een schoolse manier opleggen. Ik zie dat de goesting er is en er hangt een goeie sfeer tussen de leerlingen. Ik heb in het verleden al workshops gegeven, maar nog nooit voor zo’n jong publiek. Stand-upcomedy brengen op zo’n jonge leeftijd is zeer moeilijk, want jongeren kunnen zichzelf nog niet zo goed relativeren. Als komiek moet je durven jezelf belachelijk maken en hiervoor moet je sterk in je schoenen staan. Leerlingen van het VTI hebben sowieso al wat meer het hart op de tong en dat leent zich wel voor comedy.”

Voor Han is de comedy night een beetje thuiskomen, want hij zat zelf zes jaar op VTI Deinze op de schoolbanken. “Ik heb hier de richting industriële wetenschappen gevolgd”, zegt Han. “Mijn vader heeft hier ook lesgegeven. Hij is ondertussen overleden en hier terugkeren brengt emoties los. Ik heb hier leuke tijden beleefd en mijn eerste stappen op een podium heb ik hier gezet. Met ons klas deden wij regelmatig toneeltjes en sketches. Ik heb hier ook veel geleerd. Het is jammer dat nog steeds vele ouders hun kinderen eerst naar het ASO sturen en dat het technisch onderwijs vaak als tweede keuze wordt gezien. Dat is volledig fout, want scholen zoals VTI Deinze hebben enorm veel te bieden.”

Ook directeur Sam Heyerick kijkt uit naar de comedy night. “Onze school bestaat 100 jaar maar we wilden dat liever vieren met een stand-upcomedy dan de klassieke droge academische zitting”, zegt Sam. “Op zondag 8 mei volgt nog onze opendeurdag en deze zal zoals enkele jaren geleden opnieuw in het thema van Star Wars staan. Er komen opnieuw cosplayers langs en onze zelfgebouwde ruimteschepen uit de films zijn ook weer van de partij.”

Tickets kosten 12 euro en deze kan je bestellen via de website www.comedy.vtideinze.be.

Volledig scherm Mylan Naessens laat zijn innerlijke komiek al even los tijdens de workshop. © Anthony Statius