Half uur file op E17 richting Gent: linkerrijstrook versperd ter hoogte van Deinze

Deinze Bestuur­ster (61) in levensge­vaar na ongeval op Deinse­steen­weg: rijbaan volledig afgesloten

Op de Deinsesteenweg is woensdagmiddag een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een 61-jarige vrouw uit Kruisem raakte de controle over het stuur kwijt, waarna ze in de gracht tegen een paal belandde. Zij verkeert momenteel in levensgevaar.

8 februari