Haarstudio Belleza blijft op de Markt

Deinze Afkoelen kan in zaal De Rekkelinge

Wie tijdens deze hete dagen op zoek is naar een koele plek, die kan terecht in zaal De Rekkelinge in Deinze. Op maandag 18 en dinsdag 19 juli kan je tussen 9 en 18 uur terecht in de gekoelde zaal in de D. Delcroixstraat. Mogelijke bijkomende data wanneer je er terecht kan vind je terug op www.deinze.be/hittegolf en de Facebookpagina van de stad. Ook in de kerkgebouwen die geopend zijn kan de koelte in stilte opgezocht worden.

14 juli